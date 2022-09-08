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08.09.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують взяти участь в спортивному марафоні

Безкоштовний марафоні «Kharkiv Sport City» триватиме до 25 вересня.

Kharkiv Sport City
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту запрошує всіх бажаючих взяти участь у безкоштовному марафоні «Kharkiv Sport City», який стартував 5 вересня.  
 
Як зазначили у департаменті, у такий спосіб харків’яни і всі охочі українці можуть безкоштовно підтримувати гарну фізичну форму під час війни.  
 
Варто зазначити, що учасникам надається можливість тричі на день, окрім неділі, займатися з кращими харківськими тренерами різних спортивних напрямків: бігу, функціонального тренінгу, пілатесу, боксу, стретчінгу, МФР (міофасциальний реліз), дитячого тренінгу та футболу.  Крім того, марафон передбачає консультації психолога і дієтолога-нутриціолога. 
  
Проєкт триватиме до 25 вересня. Тренування проходять у соціальній мережі «Instagram» на сторінці тренера, який проводить заняття в зазначений день. 
 
Для ознайомлення з розкладом тренувань можна за посиланням.
 
Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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