08.09.2022 17:48 Дмитро Колонєй

Спецслужби окупантів намагаються дискредитувати Президента України

Для цього у РФ створена окрема структура.

Як повідомляє РЕДПОСТ , російські пропагандисти та спецслужби вкотре намагаються дискредитувати Президента України Володимира Зеленського перед міжнародною спільнотою. Адміністрація президента страни агресорастворила нову структуру, афільовану з російськими спецслужбами. Її головним завданням стало втілення інформаційної «акції», спрямованої на дискредитацію Президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Першим шахрайським проєктом цієї акції став фіктивний сайт «Фонду Зеленського» німецькою мовою: , який стартує, за словами авторів, уже 30 вересня 2022 року.

Наголошуємо, що даний сайт НЕ є офіційним та НЕ має жодного стосунку до України. Цей сайт є шахрайським, який створений для російського інформаційного впливу на європейський медіапростір.

Також російськими спецслужбами було створено базу лідерів думок та блогерів для поширення матеріалів так званого Фонду Зеленського. Увага! Будь-яка співпраця та поширення інформації про так званий Фонд Зеленського вважатиметься співпрацею із російськими спецслужбами.

Закликаємо українців та міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з офіційних джерел.