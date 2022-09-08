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08.09.2022  17:48   Дмитро Колонєй

Спецслужби окупантів намагаються дискредитувати Президента України

Для цього у РФ створена окрема структура.

Як повідомляє РЕДПОСТ, російські пропагандисти та спецслужби вкотре намагаються дискредитувати Президента України Володимира Зеленського перед міжнародною спільнотою. Адміністрація президента страни агресорастворила нову структуру, афільовану з російськими спецслужбами. Її головним завданням стало втілення інформаційної «акції», спрямованої на дискредитацію Президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
 
Першим шахрайським проєктом цієї акції став фіктивний сайт «Фонду Зеленського» німецькою мовою: , який стартує, за словами авторів, уже 30 вересня 2022 року. 
 
Наголошуємо, що даний сайт НЕ є офіційним та НЕ має жодного стосунку до України. Цей сайт є шахрайським, який створений для російського інформаційного впливу на європейський медіапростір. 
 
Також російськими спецслужбами було створено базу лідерів думок та блогерів для поширення матеріалів так званого Фонду Зеленського. Увага! Будь-яка співпраця та поширення інформації про так званий Фонд Зеленського вважатиметься співпрацею із російськими спецслужбами. 
 
Закликаємо українців та міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з офіційних джерел.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, дискредитация, украина
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