    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Від ворожих обстрілів у Харкові та області за добу загинули п'ятеро людей
09.09.2022  10:39   Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів у Харкові та області за добу загинули п'ятеро людей

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони. Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області.

скорая помощь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Загалом за добу загинули п’ятеро людей (3 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район). 10 людей госпіталізовано: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі.

Нагадаємо, 8 вересня близько 10:00 окупанти здійснили обстріл Харкова. В результаті загинуло двоє чоловіків 27 і 65 років.

Внаслідок вечірнього обстрілу Київського району міста постраждала жінка 53 років від отриманих травм померла у лікарні.

Читайте також: Харків вранці обстріляли з «Ураганів». Є поранені та загиблі (фото)

Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.  

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня Харків та передмістя вкотре зазнали ракетних та артилерійських обстрілів з боку рф,





 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події Харків на ранок 9 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 09.09 Надзвичайні події У Харкові та області розслідують наслідки нічних обстрілів (ФОТО) 09.09 Надзвичайні події Після обстрілу Харькова зруйнована триповерхова адмінбудівля (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 