Від ворожих обстрілів у Харкові та області за добу загинули п'ятеро людей

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони. Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області.
Загалом за добу загинули п’ятеро людей (3 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район). 10 людей госпіталізовано: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі.
Нагадаємо, 8 вересня близько 10:00 окупанти здійснили обстріл Харкова. В результаті загинуло двоє чоловіків 27 і 65 років.
Внаслідок вечірнього обстрілу Київського району міста постраждала жінка 53 років від отриманих травм померла у лікарні.
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Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.
Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.
Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня Харків та передмістя вкотре зазнали ракетних та артилерійських обстрілів з боку рф,
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Емоції переважуватимуть логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика. При цьому зірки цього дня схиляють до глобалізму, тож і помилки можуть виявитися «з розмахом».
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
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