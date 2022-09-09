09.09.2022 10:39 Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів у Харкові та області за добу загинули п'ятеро людей

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони. Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Загалом за добу загинули п’ятеро людей (3 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район). 10 людей госпіталізовано: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі.



Нагадаємо, 8 вересня близько 10:00 окупанти здійснили обстріл Харкова. В результаті загинуло двоє чоловіків 27 і 65 років.



Внаслідок вечірнього обстрілу Київського району міста постраждала жінка 53 років від отриманих травм померла у лікарні.

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Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.



Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня Харків та передмістя вкотре зазнали ракетних та артилерійських обстрілів з боку рф,









