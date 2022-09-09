09.09.2022 10:02 Рита Парфенова

Харків на ранок 9 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною семи пожеж у Харкові та області за добу з 8 по 9 вересня.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 вересня.

Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харкову. Були вражені адмінбудівля у Салтівському районі міста Харкова, заклад харчування у Харківському районі та нежитлова будівля у Чугуївському районі області.



Загалом за добу з 8 по 9 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

15 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 7 - спричинених військовими діями;

5 – аварійно-рятувальні роботи,

8 – для надання допомоги населенню та комунальникам,

4 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 51 ворожий вибухонебезпечний предмет.

В ніч з 8 на 9 вересня Харків та передмістя вкотре зазнали ракетних та артилерійських обстрілів з боку рф: є загиблі