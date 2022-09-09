09.09.2022 09:04 Рита Парфенова

У Харкові та області розслідують наслідки нічних обстрілів (ФОТО)

В ніч з 8 на 9 вересня Харків та передмістя вкотре зазнали ракетних та артилерійських обстрілів з боку рф: є загиблі

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

8 вересня близько 22 години окупанти здійснили артилерійський обстріл Київського району м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ. Снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування. Постраждала 53-річна жінка померла в лікарні.



О 21 годині військові країни-агресора з артилерії обстріляли житлові квартали Чугуєва. 60-річна жінка померла. О 3 годині Чугуїв зазнав ракетного удару від армії РФ. Пошкоджено господарчі споруди.





Близько 23:20 російська армія, попередньо, з РСЗВ обстріляла смт Безлюдівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків.



У Харкові близько 01:30 ворожа армія завдала ракетного удару по Салтівському району. Повністю зруйнована триповерхова адміністративна будівля, виникла пожежа площею близько 100 кв.м.



На Дергачівщині російські військовослужбовці обстріляли с. Подвірки, повністю зруйновано будівлю.





Попередньо, удари по Харківщині окупанти завдали ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.



Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місці подій та вилучили уламки снарядів.





За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.