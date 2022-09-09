09.09.2022 08:09 Рита Парфенова

Вночі Харків обстрілювали з РСЗВ та ракетами

Внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.



РЕДПОСТ

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Близько одинадцятої години вечора 8 серпня обстрілу зазнав приватний сектор у Києвському районі Харкова.

«Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно - обстрел велся реактивными системами залпового огня», – повідомив Ігор Терехов.

А вночі 9 вересня ворожа ракета прилетвла в один з учбових закладів міста.



«Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте «прилёта» разбирает ГСЧС», – написав мер.

Нагадаємо, близько 10 години ранку 8 вересня військові рф обстріляли з систем РСЗВ два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.