Вночі Харків обстрілювали з РСЗВ та ракетами

Внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Близько одинадцятої години вечора 8 серпня обстрілу зазнав приватний сектор у Києвському районі Харкова.
«Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно - обстрел велся реактивными системами залпового огня», – повідомив Ігор Терехов.
А вночі 9 вересня ворожа ракета прилетвла в один з учбових закладів міста.
«Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте «прилёта» разбирает ГСЧС», – написав мер.
Нагадаємо, близько 10 години ранку 8 вересня військові рф обстріляли з систем РСЗВ два райони Харкова: Немишлянський та Індустріальний.
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