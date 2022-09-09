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09.09.2022  08:36   Рита Парфенова

ЗСУ просунулись на 50 кілометрів у Харківському напрямку, - Генштаб

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Завдяки  вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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