Після обстрілу Харькова зруйнована триповерхова адмінбудівля (фото)

Вночі 9 вересня військові рф обстріляли Салтівський район Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок обстрілу у Салтівському районі Харкова виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій.
Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 чоловіка особового складу ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.
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