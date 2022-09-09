09.09.2022 08:53 Рита Парфенова

Після обстрілу Харькова зруйнована триповерхова адмінбудівля (фото)

Вночі 9 вересня військові рф обстріляли Салтівський район Харкова.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок обстрілу у Салтівському районі Харкова виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій.

Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 чоловіка особового складу ДСНС.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.