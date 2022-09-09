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09.09.2022  08:53   Рита Парфенова

Після обстрілу Харькова зруйнована триповерхова адмінбудівля (фото)

Вночі 9 вересня військові рф обстріляли Салтівський район Харкова.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок обстрілу у Салтівському районі Харкова виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій.

Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 чоловіка особового складу ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів в ніч з 8 на 9 вересня пошкодшень зазнали Київський та Салтівський райони Харкова.

Новини Харкова: Після обстрілу зруйнована триповерхова адмінбудівля

Новини Харкова: Після обстрілу зруйнована триповерхова адмінбудівля

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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