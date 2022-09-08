08.09.2022 21:01 Олександра Жук

Харків вранці обстріляли з «Ураганів». Є поранені та загиблі (фото)

Житловий квартал в Індустріальному районі Харкова російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені. Також пошкоджень зазнала місцева школа.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Одна із ворожих ракет влучила у проїжджу частину неподалік пішохідного переходу перед навчальним закладом. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТОдна із ворожих ракет влучила у проїжджу частину неподалік пішохідного переходу перед навчальним закладом.

"Частина Харкова, безпосередньо Індустріальний район, постраждали від обстрілу РСЗВ «Ураган». Було 5 приходів. Чотири із них були фугасної дії, п'ятий - з бойовими касетними елементами. На даний час всі локації оглянуті . По 5-й локації , де були бойові касетні елементи - два бойові касетні елементи вилучено" - повідомив Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

"Сьогодні були прильоти на територію Індустріального району по кількох адресах. Зазнали руйнувань адмінбудівлі, житлові будівлі. Зараз, на превеликий жаль, можемо говорити вже про двох загиблих. Є поранені. Кілька людей доставлені до лікарень. Їм надана необхідна медична допомога. Вони доставлені туди з різними ступенями осколкових поранень" - повідомила Олена Бараннік, прес-секретар ГУ НП у Харківській області.

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