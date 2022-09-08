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08.09.2022  21:28   Дмитро Колонєй

Стало відомо, хто має право на продуктову допомогу

Як безкоштовно отримати по 19 кг продуктів.


Стало відомо, хто має право на продуктову допомогу
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Тудей, українці зможуть отримати безплатно по 19 кг продуктів. Продукти надає організація HEKS EPER Ukraine.

Хто має право на допомогу

  • Продуктові набори призначені для евакуюваних мешканців Маріуполя.

Де надалют допомогу 

  • У ​​столичному центрі "Я - Маріуполь" на вулиці Антоновича, 39. Центр працює шість днів на тиждень – з понеділка до суботи в період з 8.00 до 18.00.

Що потрібно зробити 

  • Заповнити анкети та вказати інформацію про себе.
  • запровадити дані з паспорта самостійно чи з допомогою близьких.
  • Якщо паперового документа при собі немає, слід подати електронний документ у додатку "Дія". Це може зробити лише його власник.

Колишнім мешканцям Маріуполя також доступна

  • їжа,
  • безкоштовна юридична,
  • медична 
  • психологічна допомога.
  • Українці можуть підписати декларацію з терапевтом, а також проконсультуватися щодо виплат лікарняних із представником Фонду соціального страхування.
 
Довідки надаються за телефоном контакт-центру Маріупольської міськради: 067-345-15-55.
 
Источник:   Today
 Тэги:  помощь, мариуполь, украина, продукты
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