08.09.2022 21:28 Дмитро Колонєй
Стало відомо, хто має право на продуктову допомогу
Як безкоштовно отримати по 19 кг продуктів.
Стало відомо, хто має право на продуктову допомогу
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Тудей, українці зможуть отримати безплатно по 19 кг продуктів. Продукти надає організація HEKS EPER Ukraine.
Хто має право на допомогу
-
Продуктові набори призначені для евакуюваних мешканців Маріуполя.
Де надалют допомогу
-
У столичному центрі "Я - Маріуполь" на вулиці Антоновича, 39. Центр працює шість днів на тиждень – з понеділка до суботи в період з 8.00 до 18.00.
Що потрібно зробити
-
Заповнити анкети та вказати інформацію про себе.
-
запровадити дані з паспорта самостійно чи з допомогою близьких.
-
Якщо паперового документа при собі немає, слід подати електронний документ у додатку "Дія". Це може зробити лише його власник.
Колишнім мешканцям Маріуполя також доступна
-
їжа,
-
безкоштовна юридична,
-
медична
-
психологічна допомога.
-
Українці можуть підписати декларацію з терапевтом, а також проконсультуватися щодо виплат лікарняних із представником Фонду соціального страхування.
Довідки надаються за телефоном контакт-центру Маріупольської міськради: 067-345-15-55.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0