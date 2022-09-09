09.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+10°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.