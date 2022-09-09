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09.09.2022  17:51   Дмитро Колонєй

Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова (фото)

Правоохоронці Харкова задокументували злочини окупантів.

Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС та Харківську прокуратуру, окупанти 9 вересня 2022 року близько 14:00 завдали масованого обстрілу по житлових масивах  Шевченківського та Холодногірського району міста Харкова, внаслідок чого було пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 приватні житлові будинки, дитячий садочок та розважальний центр, 
 
Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
У Шевченківському районі міста пошкоджено школу, дитсадок, житлові будинки, автозаправну станцію, автомобілі та магазини. Отримали поранення 14 цивільних, серед них троє дітей. Наймолодшому постраждалому 3 роки.
 
Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
У Холодногірському районі м. Харкова снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування.
 
Попередньо, удари по Харкову окупанти завдали з РСЗВ «Ураган».
 
Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
Обстріл викликав 5 пожеж. Зокрема, горіла трава на відкритій території, а також балкон багатоповерхівки. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. В результаті обстрілу за попередніми даними постраждало 14 осіб. Серед них троє дітей. Наймолодшому постраждалому 3 роки. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. 
 
Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.
 
Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова
 
рокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова

 

Источник:   ГУ ДСНС, Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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