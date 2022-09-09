Поранено 3-річну дитину під час денного обстрілу Харкова (фото)

У Холодногірському районі м. Харкова снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування.

Попередньо, удари по Харкову окупанти завдали з РСЗВ «Ураган».

Обстріл викликав 5 пожеж. Зокрема, горіла трава на відкритій території, а також балкон багатоповерхівки. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. В результаті обстрілу за попередніми даними постраждало 14 осіб. Серед них троє дітей. Наймолодшому постраждалому 3 роки. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні.