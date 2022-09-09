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09.09.2022  18:20   Дмитро Колонєй

В Харкові нічний гонщик попався п'яним за кермом (фото)

Патрульні Харкова затримали нетверезого автомобіліста.

Попався п'яним за кермом водій у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, в ніч на 9 вересня 2022 року, спілкуючись з водієм, правоохоронці виявили, що  він п'яний. Автомбіліст погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager. Його результат склав 3,15 роміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.                                       
Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, які надалі передадуть на розгляд суду.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  пьяный водитель, харьков
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