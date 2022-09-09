09.09.2022 18:56 Дмитро Колонєй

Тролейбус зв'яже Нову Баварію та центр Харкова

В Харкові у понеділок знову курсуватиме тролейбус з проспекту Дзюби.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент інфраструктури, тролейбусний маршрут №11 «Розворотне коло «Пр. Дзюби» - пл. Конституції» відкриють у понеділок, 12 вересня.

Це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Любові Малої та пр. Ново-Баварському та необхідністю покращити транспортне обслуговування мешканців Новобаварського району.

Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином:

розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - вул. Конєва - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».