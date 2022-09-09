    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Тролейбус зв'яже Нову Баварію та центр Харкова
09.09.2022  18:56   Дмитро Колонєй

Тролейбус зв'яже Нову Баварію та центр Харкова

В Харкові у понеділок знову курсуватиме тролейбус з проспекту Дзюби.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, тролейбусний маршрут №11 «Розворотне коло «Пр. Дзюби» - пл. Конституції» відкриють у понеділок, 12 вересня.
 
Це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Любові Малої та пр. Ново-Баварському та необхідністю покращити транспортне обслуговування мешканців Новобаварського району.

Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином:

  • розворотне коло «Пр. Дзюби»  - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - пл. Конституції;
  • у зворотному напрямку: пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - пл.  Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - вул. Конєва - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков, новая бавария
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Дороги та транспорт У Харкові два тролейбусних маршрути курсуватимуть зі змінами 05.09 Дороги та транспорт У Харкові почне курсувати тролейбус на Горизонт 29.08 Дороги та транспорт У Харкові деякі тролейбуси змінять свій маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 