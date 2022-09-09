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09.09.2022  19:23   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: завдано ракетних ударів по двох районах міста (фото)

Поліція Харкова документує злочини загарбників.

Обстріл Харкова: завдано ракетних ударів по двох районах міста
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, у тому числі діти. Точна кількість травмованих встановлюється.
 
Обстріл Харкова: завдано ракетних ударів по двох районах міста
  • У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, будинок творчості, автозаправна станція, автомобілі. На кількох об’єктах зайнялись пожежі.
  • У Холодногірському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу та житловий будинок. Постраждалих немає.
Обстріл Харкова: завдано ракетних ударів по двох районах міста
 
Співробітники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляд місць подій, вилучили уламки боєприпасів, задокументували злочини. 
 Слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Обстріл Харкова: завдано ракетних ударів по двох районах міста
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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