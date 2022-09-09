На Харківщині ЗСУ успішно відбили атаки ворога (відео)

09.09.2022 19:56 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 9 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору республіки білорусь.