На Харківщині ЗСУ успішно відбили атаки ворога (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 9 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
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Як овідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;
Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.
Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ.
Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.
Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору республіки білорусь.
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.
Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.
Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.
Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.