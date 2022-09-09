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09.09.2022  20:25   Дмитро Колонєй

McDonald's: працівники ресторану повідомили, коли почнуть роботу ресторани

Стало відомо, які саме заклади почнуть працювати першими.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  UAportal, стало відомо,що  ресторани McDonald's, які активно готуються до відкриття найближчим часом, за словами працівників, заклади можуть распахнути свої двері 20 вересня 2022 року.
 
Відновлять роботу три заклади у Київі на:
 
  • Харківській,
  • Дарницькій площі
  • Осокорках.
 
На сторінці McDonald's у Facebook повідомлялося, що працівники закладу в Україні також очікують на відкриття найближчим часом, але вимушені витратити додатковий час на підготовку.
 
"Ми дуже хочемо відкритися якнайскоріше, але підготовка займає час, адже наші стандарти лишились незмінними і ми хочемо вас порадувати тим смаком, сервісом і якістю, за які ви нас полюбили. Наші підписники про це дізнаються першими, тож слідкуйте за новинами на нашій сторінці", – йдеться у повідомленні.
 
Дещо згодом керівниця відділу зв'язків із громадськістю McDonald's Олеся Муджирі на своїй сторінці у Facebook наголосила, що 20 вересня заклади не почнуть працювати.
 
"Треба ще почекати і не вестися на вкиди горе пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти. Як тільки у нас буде фінальна, остаточна дата відкриття, буде надана вся інформація з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити", – пояснила вона.
 
Зауважимо, напередодні очевидці помітили, що співробітники McDonald's біля метро "Мінська" вже вийшли на роботу.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що відкриття McDonald's варто очікувати у Києві та на заході України, але не у східних та південних регіонах.
 
 
Источник:   UAportal
 Тэги:  mcdonald's, начало работы, украина
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