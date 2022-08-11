11.08.2022 19:47 Дмитрий Колоней

Ресторани McDonald’s відкриються: де саме

Про те, де з'являться ресторани розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.



Ресторани McDonald’s відкриються: де саме



Як повідомоляє РЕДПОСТ , з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, компанія McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни.

"Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається.", - пише голові відомства

Як ви знаєте, ми вели довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокації у США, зокрема Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США, та в Україні, зокрема моїй колезі по уряду Юлії Свириденко.

Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.

Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України",