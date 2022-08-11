11.08.2022 20:19 Дмитрий Колоней

На Харківщині ворог завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 11 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ на Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Особовий склад противника деморалізований. У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області.