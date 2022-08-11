11.08.2022 20:56 Дмитрий Колоней

Стало відомо, чому ПриватБанк блокує українцям зняття коштів за кордоном

Державний "ПриватБанк" суттєво ускладнив життя своїх клієнтів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Мінфін, банк встановив ліміти, на які дедалі частіше скаржаться українці.

Клієнтка розповіла, що за кордоном банк заблокував її банківську картку. Це сталося після того, як вона вдруге за два дні намагалася зняти суму у 11,6 тисячі гривень. Мовляв, банкомат відмовив і написав, що перевищено тижневі ліміти.

"Відповідно до нововведень про ліміти на зняття готівки за кордоном, 1.08 зняла кошти на суму 11600 грн. 9.08 прийшла знову зняти таку ж суму, банкомат відмовив і написав, що я перевищила тижневі ліміти. Вже другу добу веду переписку з консьєрж-сервісом (я маю картку платинум, ВІП- клієнт банку). Банк лише відписує: чекайте далі на відповідь, ми ще не розібрались. Скільки ще чекати?", - йдеться у повідомленні.

Під цим дописом співробітники банку перепросили за незручності та зазначили, що фахівці вже працюють над вирішенням даного питання.

ПриватБанком, передбачене таке обмеження за карткою з гривневих рахунків:

в Україні – 100 тис. грн на день;

за кордоном – 50 тис. грн (еквівалент) на місяць, проте з 21 липня 2022 року ліміт на зняття готівки змінено з місячного на тижневий – 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

З валютних рахунків:

в Україні – 100 тис. грн на день;

за кордоном – 100 тис. грн (еквівалент) на день.