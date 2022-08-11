11.08.2022 19:06 Дмитрий Колоней

Харьков хочет одним из первых создать индустриальный парк,- Ігор Тероехов

Про це мер Харкова заявив у ефірі телемарафону.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що зараз через військову обстановку багато підприємств не можуть відновити свою роботу. За словами мера, зміцніти після перемоги харківському бізнесу багато в чому має допомогти створення індустріального парку.

«На сессии мы приняли решение относительно того, чтобы выделить земельный участок под создание индустриального парка. Как вы знаете, Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который предусматривает льготное налогообложение для привлечения инвестиций. Харьков хочет одним из первых создать индустриальный парк. Там у предпринимателей будет возможность работать, строить, для того чтобы возрождать экономику города Харькова и Украины в целом. Очень надеюсь, что это тот первый шаг, который нужен предпринимателям», - подчеркнул Игорь Терехов.