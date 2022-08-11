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11.08.2022  18:27   Дмитрий Колоней

У Харкові відновлюють водопостачання району, що постраждав від ворожої агресії (фото)

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Відновлюють водопостачання району Харкова, що постраждав від ворожої агресії
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Харківводоканал», бригади служби зовнішніх водопровідних мереж підприємства продовжують відновлювати подачу води мешканцям Київського району - одного з найбільш постраждалих від ворожої агресії.
 
За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін, зокрема, робітники відновили подачу води до одного з будинків на вул. Дружби народів.
 
Відновлюють водопостачання району Харкова, що постраждав від ворожої агресії
 
«Під час робіт замінили ділянки трубопроводу та введення в будинок, капітально відремонтували оглядовий колодязь та встановили пожежний гідрант. Комплекс відновлювальних робіт бригади виконали у стислий термін», - повідомив Віталій Чупандін.
 
Також він зазначив, що водопровідному господарству Північної Салтівки ремонтники приділяють пильну увагу. Тому в міру повернення харків'ян підрозділ оперативно реагує на їхні заявки щодо відновлення подачі води.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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