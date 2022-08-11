11.08.2022 18:27 Дмитрий Колоней

У Харкові відновлюють водопостачання району, що постраждав від ворожої агресії (фото)

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на КП «Харківводоканал», бригади служби зовнішніх водопровідних мереж підприємства продовжують відновлювати подачу води мешканцям Київського району - одного з найбільш постраждалих від ворожої агресії.

За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін, зокрема, робітники відновили подачу води до одного з будинків на вул. Дружби народів.

«Під час робіт замінили ділянки трубопроводу та введення в будинок, капітально відремонтували оглядовий колодязь та встановили пожежний гідрант. Комплекс відновлювальних робіт бригади виконали у стислий термін», - повідомив Віталій Чупандін.

Також він зазначив, що водопровідному господарству Північної Салтівки ремонтники приділяють пильну увагу. Тому в міру повернення харків'ян підрозділ оперативно реагує на їхні заявки щодо відновлення подачі води.