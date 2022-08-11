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11.08.2022  18:07   Дмитрий Колоней

Интенсивность обстрелов Харькова не меняется, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив у ефірі телемарафону.


Интенсивность обстрелов Харькова не меняется, - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова у ефірі телемарафону, зокрема відмітив:
"Интенсивность обстрелов не меняется. Обстрелян жилой дом, выбиты стекла, разрушены балконы, конструктив жилого дома 
Бьіло у нас еще несколько прилетов.  К счатью, ракеты не достигли цели.
 
Город Харьков обстреливается постоянно, но, несмотря на это, обстановка стабильна, работают наши коммунальные службы, ходит общественный транспорт."
 
Ігор Терехов підкреслив,що окупанти намагаються залякати місто.     
"Но город Харьков не сломать, настроение у людей боевое и город Харьков был, есть и будет украинским.", - наголосив мєр міста.
   
       
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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