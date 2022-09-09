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09.09.2022  20:56   Дмитро Колонєй

Шляховики відновили розмітку на найдовшій магістралі Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили розмітку на найдовшій магістралі шляховики Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», для підтримання належного рівня безпеки руху робітники підприємства наносять  горизонтальну дорожню розмітку на пр. Героїв Харкова. 
 
Відновили розмітку на найдовшій магістралі шляховики Харкова
 
Також комунальники продовжують прибирати сміття та змет з центральних магістралей.
Відновили розмітку на найдовшій магістралі шляховики Харкова
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дороги, ремонт, харьков
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