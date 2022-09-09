09.09.2022 21:35 Дмитро Колонєй

Підвищення мінімальної зарплати та продовольчі купони: коли це може статися

Про це розповів економіст Борис Кушнірук.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Українське радіо, економіст Борис Кушнірук прогнозуючи ситуацию на 2023 рік, відмітив, що питання підвищення мінмальної запрплати дуже складний вибір для уряду, бо дуже багато людей бюджетної сфери залежить від показника мінімальної зарплати.

Підвищення мінімальної зараплати

"Підвищення соцвиплат і мінімальних зарплат потрібно робити, але бюджетних можливостей зараз для цього немає. Уряд не передбачає це робити в бюджеті на 2023 рік, але за підсумками першого півріччя можуть бути прийняті рішення щодо підвищення мінімальної зарплати. І це може статися в травні наступного року", - спронозував економіст.

На думку експерта хоча з підвищенням мінімальної зарплати збільшується відрахування податків, необхідно думати, як зменшити прямий податковий тиск на малий і середній бізнес в умовах війни і навіть в перші два-три роки після завершення війни. "Якщо залишається податкова система, яка діє зараз, то підприємці йдуть у "тінь". Для малого і середнього бізнесу якраз ЄСВ є найбільш чутливим показником. Для великого бізнесу він не є чутливим, тому що у них витрати у фонд праці значно менші, ніж у малого і середнього бізнесу. Для малих і середніх підприємств ми маємо залишати ставку 22%, але брати її лише з мінімальної зарплати. А великим підприємствам поставити нульовий відсоток податку на прибуток на час війни і рік після її закінчення".

Продовольчі купони

Еконміст наголсив,що найбільше потерпають від зростання цін малозабезпечені верстви. Для них сума коштів, які вони витрачають на продукти харчування і комунальні послуги, забирає весь їхній бюджет. Для таких людей показник інфляції значно вищий. І уряд повинен допомагати тим, хто найбільше потерпає: одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Уряд повинен придумати систему продовольчих купонів для тих, хто найбільше відчуває підвищення цін на продукти. За допомогою купонів можна купити набір якихось основних продуктів за значно нижчими цінами. Краще фінанси виділити у такий спосіб. Це буде найкращим варіантом".