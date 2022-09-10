Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер піденно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+11°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 26%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Цього дня як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А ось із романтикою треба бути акуратнішими.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.
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