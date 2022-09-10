    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня
10.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер піденно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+11°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 26%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня 08.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня 07.09 Суспільство В Україні зафіксували заморозки на поверхні ґрунту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 