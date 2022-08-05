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05.08.2022  21:23   Дмитрий Колоней

Стало відомо, де найбільш дешеве житло у новобудовах

У яких регіонах України вигідніше купувати квартиру.

Де найбільш дешеве житло у новобудові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на 24 Нерухомість,  з підняттям офіційного курсу ціни в гривні на нерухомість зросли, найбільше це вплинуло на вартість новобудов
  • Одеси
  • Закарпаття.
 
Найстабільнішою залишається
  • Хмельницька область,
 
Ціни на нові квадратні метри прив’язані до долара і з послабленням офіційного курсу забудовникам довелось переглянути ціни й у гривні. Проте, найпопулярнішою акцією для інвесторів залишається фіксація "старого курсу", що робить пропозицію цікавою для покупців з заощадженнями саме у валюті
 
Середня ціна "квадрату" по Україні в серпні становить трохи більше ніж 26 тисяч гривень. Минулого року в аналогічний період вартість нового житла становила приблизно 24 645 гривень, причому аналітики ЛУН відзначали рекордний ріст цін на новобудови Київської області. Квадратний метр у них коштував орієнтовно 44 600 гривень.
 

Де сьогодні найвигідніше купувати житло

  • Хмельницька область  – 19 000 гривень за квадратний метр,
  • Івано-Франківська – 19 500 гривень за квадратний метр;
  • Черкаська – 20 000 гривень за квадратний метр.
 
 
Аналітики підкреслюють, що вартість житла на Хмельниччині, Черкащині, а також Волинській області не змінюється з липня. Водночас в Івано-Франківську спостерігається подорожчання на 1 500 гривень.
 
  • Найдорожче житло у столиці. Квадратний метр у Києві коштує в середньому 44 500 гривень, що на 5 200 гривень дорожче за минулий місяць.
  • Найбільший ріст продемонструвала Одеса, за місяць ціни піднялися на 10 500 гривень за квадратний метр, дещо менший ріст зафіксували у Закарпатській області – на 8 000 гривень за квадратний метр.
  • У Львові "квадрат" виріс у ціні на 7 100 гривень.

Найдорожчі області України для купівлі новобудов:

 
  1. Львівська – 42 500 гривень за квадратний метр;
  2. Одеська – 38 500 гривень за квадратний метр;
  3. Закарпатська – 36 800 гривень за квадратний метр;
  4. Також позначку в понад 30 тисяч переткнула Дніпропетровська область, де за квадратний метр просять 34 500 гривень.
 
Источник:   24 Нерухомість
 Тэги:  цена, жилье, украина
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