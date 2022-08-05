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05.08.2022  20:57   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники мінімізують дефекти, що призводять до втрати підготовленої води

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці пілриємства щодня перевіряють стан магістралей, щоб зменшити кількість дефектів. 5 серпня 2022 року, їхній робочий день розпочався з ліквідації наслідків вчорашньої зливи.
 
Незважаючи на щоденні обстріли та негоду, бригади ХТС продовжують інтенсивно готуватися до опалювального сезону. Головний акцент робиться на мінімізації дефектів, що призводять до втрати підготовленої води.
 
 «Тому щоранку фахівці ХТС починають з обходів теплових районів та перевірки стану магістралей. Головним сигналом для пошуку проблеми стає збільшення витрати води. Нещодавно за кілька годин наші ліквідували дефекти після гідровипробувань і оперативно привели в норму обсяг підживлення системи», - розповіли на підприємстві.
 
За графіком ведуться роботи і на котельнях, у тому числі на Північній Салтівці. Зокрема, на одній із них уже встановили нове теплообмінне обладна.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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