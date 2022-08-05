Ворог обстріляв більш ніж десять населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 5 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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