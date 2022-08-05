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05.08.2022  20:26   Дмитрий Колоней

Ворог обстріляв більш ніж десять населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 5 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки. 

 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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