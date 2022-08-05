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05.08.2022  19:57   Дмитрий Колоней

Харьковский дух им никогда не сломить, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив, перебуваючи на місцях вчорашніх обстрілів міста.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, інспектуючи місця прильотів, заявив: "То,что сегодня творят российские агрессорі - это планомерное запугивание  города Харькова, харьковчан. Абсолютно точно ничего у них не получится. Дух харьковский никогда им не сломить."
.
Комментуючи вечірні та ночні обстріли міста, Ігор Терехов відмітив:
"Здесь нет ни одного военного обьекта. Обстреливают жилые мкрорайоны, школы, детские садики, магазины. Знаете, это особый цинизм.   
Будем делать, коммунальные службы уже часть сделали. Будем продолжать работу. И, понятно,что сегодня мы вместе, мы харьковчане и будем помогать друг другу" 
    
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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