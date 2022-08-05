05.08.2022 19:26 Дмитрий Колоней

У центрі Харкова зловили наркоділера (фото)

Патрульні Харкова затримали громадянина з забороненим вантажем.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 5 серпня 2022 року, на вулиці Чернишевської, увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Згодом чоловік повідомив, що має з собою зіп 50 грамовий пакет з синтетичним наркотиком.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Загалом за денну зміну патрульні виявили 13 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.