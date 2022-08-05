    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У центрі Харкова зловили наркоділера (фото)
05.08.2022  19:26   Дмитрий Колоней

У центрі Харкова зловили наркоділера (фото)

Патрульні Харкова затримали громадянина з забороненим вантажем.

Зловили наркоділера на вулиці Чернишевської у Харкові паитрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 5 серпня 2022 року, на вулиці Чернишевської, увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік.
 
Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.
 
Згодом чоловік повідомив, що має з собою зіп 50 грамовий пакет з синтетичним наркотиком.
 
Зловили наркоділера на вулиці Чернишевської у Харкові паитрульні
 
Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні  викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.
 
Загалом за денну зміну патрульні виявили 13 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
 
Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Надзвичайні події У Харкові затримали наркозбувача з переповненою пам'яттю телефону 03.08 Надзвичайні події У Харкові за добу зловили десятки людей із наркотиками (фото) 29.07 Армія Командири окупантів стріляють у своїх солдатів і перебувають під наркотиками (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 