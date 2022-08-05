05.08.2022 21:58 Дмитрий Колоней

Трьох харків’янок евакуювали до клінік ЄС на спеціалізоване лікування

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харківщини



Трьох харків’янок евакуювали до клінік ЄС на спеціалізоване лікування



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА, Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією продовжують евакуацію громадян України з територій, де тривають активні бойові дії.

Загалом до медичних закладів Німеччини, Нідерландів та Норвегії минулого тижня направлено 22 українці.

«Із Харківської області за програмою БФ «Лікарі без кордонів – Бельгія» минулого тижня направлено на лікування 3 жінок із важкими травмами. Це мешканки Харкова, віком від 41 до 66 років, які отримали поранення від російських обстрілів у середині липня», - повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА.

Усього за час повномасштабного вторгнення росії 104 пацієнти з Харківської області евакуйовано на лікування закордон, з них 11 - це діти.