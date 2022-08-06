06.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +21°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+30°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+24°C (відчувається як +32°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.