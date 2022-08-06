Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +21°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+30°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+24°C (відчувається як +32°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».
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