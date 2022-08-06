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06.08.2022  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область

На Харківському напрямку були обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

Обстріл Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.
 
На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.
 
Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ.
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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