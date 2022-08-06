06.08.2022 08:25 Віталій Хінєвіч
Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару
За добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів.
Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що близько 00:30 ракетним ударом з боку рашистів частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова.
В ній загорілась покрівля на площі близько 30 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 оперативних відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. О 02:04 займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
Крім цього відзначається, що за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів:
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на ліквідацію пожеж — 3;
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пожеж спричинених військовими діями — 2;
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для проведення аварійно-рятувальних робіт-2;
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на допомогу комунальникам та населенню-8;
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інші виїзди-6.
Пожежа, спричинена ворожим обстрілои, також трапились в Чугуївському районі.
Нагадаємо, окупанти обстріляли
Харківську область.
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