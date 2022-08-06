06.08.2022 08:25 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару

За добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів.



Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що близько 00:30 ракетним ударом з боку рашистів частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова.

В ній загорілась покрівля на площі близько 30 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 оперативних відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. О 02:04 займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

Крім цього відзначається, що за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів:

на ліквідацію пожеж — 3;

пожеж спричинених військовими діями — 2;

для проведення аварійно-рятувальних робіт-2;

на допомогу комунальникам та населенню-8;

інші виїзди-6.

Пожежа, спричинена ворожим обстрілои, також трапились в Чугуївському районі.