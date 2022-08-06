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06.08.2022  08:25   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару

За добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів.


Харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що близько 00:30 ракетним ударом з боку рашистів частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова.
 
В ній загорілась покрівля на площі близько 30 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 оперативних відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. О 02:04 займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
 
Крім цього відзначається, що за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів:
 
  • на ліквідацію пожеж — 3;
  • пожеж спричинених військовими діями — 2;
  • для проведення аварійно-рятувальних робіт-2;
  • на допомогу комунальникам та населенню-8;
  • інші виїзди-6.
Пожежа, спричинена ворожим обстрілои,  також трапились в  Чугуївському районі.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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