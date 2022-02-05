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05.02.2022  20:03   Рита Парфенова

Под Харьковом матери вернули детей, которых она искала полгода

Местонахождение троих детей, которых около полугода разыскивала мать, установили правоохранители Харьковской области.

Криминал Харьков: матери вернули детей, которых она искала полгода

Заявление о пропаже детей 34-летняя жительница области подала в полицию 9 сентября прошлого года, передает РЕДПОСТ. Женщина указала, что ее муж, житель Киева, препятствует ей воспитывать детей. В августе 2021 года он вместе с ними уехал с постоянного места жительства и не сообщил об этом женщине.

С целью установления местонахождения детей правоохранители объявили его в государственный розыск.

В результате дети – два мальчика 13 лет, трехлетняя девочка – нашлись вместе с их отцом в Киевской области. В объяснении полиции мужчина заявил, что не знал о том, что дети находились в розыске. Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Напомним, 4 февраля правоохранители вернули домой подростка, которая ушла из дома, чтобы переночевать на кладбище.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
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