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26.09.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають наслідки ворожих обстрілів

Комунальники продовжують наводити лад у місті.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у Холодногірському районі бригади КП «Харківспецбуд»  відновлюють покрівлю будинку по пр. Слави, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.
 
Також комунальні служби облаштовують територію Слобідського району. Бригади КП «Шляхрембуд» виконують дорожні роботи на вул. Дизельній, КП «СПО» - щодня прибирають прибудинкові території (на фото - робота комунальників на вул. Тепловозній, вул. Чорноморській та вул. Морозова). 
 
Робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу житлового будинку  по вул. Аерофлотській, де триває ремонт покрівлі. Також вони відремонтували вимощення житлового будинку на вул. Плеханівській. 
 
Харків
 
Крім того, велика увага приділяється стану електрообладнання. Наприклад, у будинку по пр. Героїв Сталінграда виконують технічне обслуговування щитової, а по бульвару Жасминовому відновлюють внутрішньобудинкове освітлення.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули понад 90 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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