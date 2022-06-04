04.06.2022 13:35 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина ходил по улице с наркотиками и боеприпасами

Мужчина находился на улице во время комендантского часа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что ночью 4 июня правоохранители заметили нарушителя комендантского часа. Во время проверки гражданина, полицейские нашли у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, электрические весы, пакеты и боеприпасы.

Общаясь с патрульными, мужчина признался, что сбывает наркотики через так называемые "закладки" и показал фото на телефоне, которые он сделал в местах сбыта.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.