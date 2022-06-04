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04.06.2022  13:35   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина ходил по улице с наркотиками и боеприпасами

Мужчина находился на улице во время комендантского часа.

Наркотические вещества
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что ночью 4 июня правоохранители заметили нарушителя комендантского часа. Во время проверки гражданина, полицейские нашли у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, электрические весы, пакеты и боеприпасы.
 
Общаясь с патрульными, мужчина признался, что сбывает наркотики через так называемые "закладки" и показал фото на телефоне, которые он сделал в местах сбыта.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, в Харьковской области мужчина ходил с боеприпасами.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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