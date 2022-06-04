В суд Харькова передали дело о довоенной краже

Завершено досудебное расследование о серии краж из гаражных кооперативов Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, двое рецидивистов совместно со своим знакомым в течение 2021 года систематически похищали имущество из гаражных кооперативов Харькова. Воры выносили автозапчасти, бытовую технику, электросамокат и даже номерной знак для автомобиля.
10 января 2022 года троица решила ограбить очередной гараж. Мужчины подошли к задней части одного из гаражных боксов, повредили кирпичную стену гаража, в результате чего образовалось отверстие, через которое они похитили имущество.
На следующий день, во время очередной кражи, в одном из харьковских гаражных кооперативов мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им было уведомлено о подозрении и в дальнейшем злоумышленников взяли под стражу.
Общая сумма имущества, похищенного обвиняемыми, составляет почти 300 тысяч гривен.
В данный момент в Киевский районный суд г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении трех мужчин по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 185 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.
Напомним, 31 мая в Харькове задержан мужчина, который украл кондиционер с фасада магазина по улице Тарасовской.
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