    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В суд Харькова передали дело о довоенной краже
04.06.2022  13:51   Рита Парфенова

В суд Харькова передали дело о довоенной краже

Завершено досудебное расследование о серии краж из гаражных кооперативов Харькова.

До 6 лет за решеткой могут провести трое мужчин, которые обворовывали гаражные кооперативы в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, двое рецидивистов совместно со своим знакомым в течение 2021 года систематически похищали имущество из гаражных кооперативов Харькова. Воры выносили автозапчасти, бытовую технику, электросамокат и даже номерной знак для автомобиля.
 
10 января 2022 года троица решила ограбить очередной гараж. Мужчины подошли к задней части одного из гаражных боксов, повредили кирпичную стену гаража, в результате чего образовалось отверстие, через которое они похитили имущество.
 
На следующий день, во время очередной кражи, в одном из харьковских гаражных кооперативов мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им было уведомлено о подозрении и в дальнейшем злоумышленников взяли под стражу.

Общая сумма имущества, похищенного обвиняемыми, составляет почти 300 тысяч гривен.

В данный момент в Киевский районный суд г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении трех мужчин по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, 31 мая в Харькове задержан мужчина, который украл кондиционер с фасада магазина по улице Тарасовской.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, кража, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Криминал и происшествия В гаражах Харькова готовили фальсификат под видом элитного алкоголя (фото) 28.05 Криминал и происшествия Обстрел общежития в Харькове: идет сбор доказательств военных преступлений рф (фото) 27.05 Криминал и происшествия Известно, что ждет мужчину, вошедшего в доверие к бабушке и зарубившего ее топором
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 