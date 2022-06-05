Списание долгов по кредитам на недвижимость: условия разрабатываемого законопроекта

Украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram, передает РЕДПОСТ.
«Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект», – отметил Гетманцев.
Он сообщил, что разработка законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий, согласована с главой Нацбанка и премьер-министром по поручению президента.
Соответствующий законопроект планируют внести в Раду на следующей неделе.
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