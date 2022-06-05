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05.06.2022  13:39   Рита Парфенова

Списание долгов по кредитам на недвижимость: условия разрабатываемого законопроекта

Украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.

Некоторым украинцам светит списание долгов по кредитам на жилье

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram, передает РЕДПОСТ.

«Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект», – отметил Гетманцев.

Он сообщил, что разработка законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий, согласована с главой Нацбанка и премьер-министром по поручению президента.

Соответствующий законопроект планируют внести в Раду на следующей неделе.

Напомним, ранее мы писали о том, что захватчики разрушили в Харькове более 3 тысяч домов.
Источник:   Телеграл Даниила Гетманцева
 Тэги:  кредит, законопроект, жилье, новострой, агрессия россии
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