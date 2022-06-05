Ночью в магазинах Харькова патрульные ловили мародеров (фото)

Два случая кражи из магазинов Харькова зафиксировано в ночь на 5 июня
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, любители легкой наживы "заимствовали" алкоголь и продукты.
Так, на улице Джерельной двое парней проникли в магазин через разбитую витрины и похитили алкогольные напитки. Правоохранители задержали их на месте преступления.
Еще патрульным сообщили о воровстве из магазина на Мерефянском шоссе. Оперативно прибыв на место, полицейские обнаружили и задержали предполагаемого мародера.
В обоих случаях на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем гражданами займутся следователи.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
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