05.06.2022 13:17 Рита Парфенова

Ночью в магазинах Харькова патрульные ловили мародеров (фото)

Два случая кражи из магазинов Харькова зафиксировано в ночь на 5 июня





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, любители легкой наживы "заимствовали" алкоголь и продукты.



Так, на улице Джерельной двое парней проникли в магазин через разбитую витрины и похитили алкогольные напитки. Правоохранители задержали их на месте преступления.





Еще патрульным сообщили о воровстве из магазина на Мерефянском шоссе. Оперативно прибыв на место, полицейские обнаружили и задержали предполагаемого мародера.





В обоих случаях на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем гражданами займутся следователи.

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