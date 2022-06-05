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05.06.2022  13:17   Рита Парфенова

Ночью в магазинах Харькова патрульные ловили мародеров (фото)

Два случая кражи из магазинов Харькова зафиксировано в ночь на 5 июня

В Харькове патрульные продолжают задерживать мародеров

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, любители легкой наживы "заимствовали" алкоголь и продукты.

Так, на улице Джерельной двое парней проникли в магазин через разбитую витрины и похитили алкогольные напитки. Правоохранители задержали их на месте преступления.

В Харькове патрульные продолжают задерживать мародеров В Харькове патрульные продолжают задерживать мародеров

Еще патрульным сообщили о воровстве из магазина на Мерефянском шоссе. Оперативно прибыв на место, полицейские обнаружили и задержали предполагаемого мародера.

В Харькове патрульные продолжают задерживать мародеров В Харькове патрульные продолжают задерживать мародеров

В обоих случаях на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем гражданами займутся следователи.

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Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, патрульные, харьков
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