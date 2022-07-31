31.07.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє чоловіків працювали на ворога

Колишній правоохоронці розвідували позиції ЗСУ та передавали інформацію ворогові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що в Харківській області СБУ затримало екс-правоохоронців, які передавали ворогові дані про позиції українських військових.

Зловмисниками виявились 50-річний та 46-річний колишні співробітники правоохоронних органів, які працювали у приватній фінансовій фірмі та вільно пересувалися по місту і області на службовому автомобілі. Користуючись службовим становищем вони мали змогу безперешкодно знімати позиції.

Таким чином зловмисники під час розвідування українських позицій здійснювали фото та відеозаписи із зображенням місцезнаходження позицій, озброєння, укріплень ЗС України та координати об’єктів міської інфраструктури.

Зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам рф у загальнодоступну проросійську групу, яку адмініструють спецслужби країни-агресора.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, згідно з частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, У Харківській області неповнолітня вчинила наругу над Державним прапором України.