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25.08.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

Платформа «Збережіть українську культуру» офіційно розпочала свою роботу

З 24 лютого 2022 року 469 об'єктів культурної спадщини пошкодили або зруйнували війська рф. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.

Харківська область музей Сковороди
Фото: Суспільне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра культури України Олександра Ткаченка.
 
Повідомляється, що розроблено сайт, де відображається кожен об'єкт культурної пам'ятки знищеної окупантами. Також зазначено суму грошей необхідну для відновлення культурної спадщини.
 
 «Всі кошти збираються на спеціальному рахунку, відкритому Міністерство культури та інформаційної політики України в Національному банку, та будуть спрямовані на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.
 
Українська культура переживе всіх ворогів. Ми її зберігаємо, щоб передати наступним поколінням. Які так само завзято будуть її захищати та прославляти у світі, як сьогодні це робимо ми з вами»,- зазначив Олександр Ткаченко.
 
Приєднатися до платформи «Збережіть українську культуру» можна за посиланням.
 
Источник:   Міністр культури України Олександр Ткаченко
 Тэги:  платформа, культура
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