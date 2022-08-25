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25.08.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 25 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Рава-Руська» - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  15 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

  • «Порубне» - 120 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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