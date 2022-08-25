25.08.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 25 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Рава-Руська» - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

«Порубне» - 120 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.