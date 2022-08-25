Ситуація з виїздом із України 25 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 25 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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