21.10.2022 11:04 Євген Клочко

Биты для шуруповерта виды, классификация и советы по выбору

Сегодня сложно представить любой ремонт без использования шуруповерта. Он пригодится при несложных монтажных и ремонтных работах, а также на стройплощадке. С его помощью значительно ускоряется темп работы и облегчается завинчивание и откручивание даже тех шурупов, которые заклинили и заржавели.

Для каждого шупуповерта в работе используются подходящие по форме биты и насадки https://storgom.ua/bity-i-nasadki.html. Они устанавливаются в инструмент при помощи специальных держателей, которые позволяют прочно удерживать насадку и быстро менять ее по мере необходимости. Биты можно приобрести по отдельности или взять сразу целый набор бит. Это очень выгодное решение. Трудно представить, что профессиональный работник ремонтной мастерской не смог бы выполнить какой-либо ремонт по таким банальным причинам, как отсутствие нужных бит.

Обзор и классификация по видам

Различают биты по нескольким критериям, это в основном форма, размер и материал изготовления. Любая насадка и бита схожа на шестигранный металлический стержень, где одна сторона - рабочая, предназначена для работы с саморезами и болтами, а вторая вставляется в патрон и называется хвостовиком. Какие бывают биты для шуруповерта? Среди самых распространенных по виду шлицов различают следующие виды бит для шуруповерта:

Крестообразные (Phillips и Pozidrive) - используются для отвертки при закручивании винтов с выемкой. Эти типы бит состоят из двух плоских разрезов, которые вместе образуют крест. Характерным для данного типа бит является то, что крутящий момент передается в них по 4 граням, что значительно улучшает стабилизацию биты в винте. Размер биты такого типа бывает разный от № 0 до № 4, чем больше он, естественно тем крупнее крестовина;

Прямые - это длинные биты, односторонние, очень удобные и практичные, известные как шлицевые. Биты этого типа не следует использовать с аккумуляторными шуруповертами - из-за того, что они не оснащены функцией центрирования, есть риск, что они выскочат из винта;

Звездочки (Torx) - разновидности бит, форма острия которых похожа на звезду, а ее кончики слегка закруглены. Характерной особенностью этой модели является то, что ее задний угол составляет 15 град., что предотвращает выскальзывание биты во время работы. В то же время биты этого типа снижают риск повреждения шурупов благодаря возможности передачи более высокого крутящего момента;

Torx, Torx TR и Torx Plus - все они имеют наконечник в форме шестиконечной звезды и используются в том числе для предотвращения несанкционированного доступа к конкретному устройству;

Шестигранные - их вершины имеют вид шестиугольной звезды, а все грани расположены под углом 60 град. Такой тип шлица применяют для саморезов их вкручивания и откручивания. В центральной части этого типа бит имеется отверстие, позволяющее прикрепить противовзломные шурупы;

Квадратные - характерной чертой этого типа наконечников является особый тип шлица, напоминающий звезду с 6 закругленными концами. Квадратные наконечники обеспечивают стабильную работу, благодаря чему нет риска быстрого износа винтов.

Как выбрать биты для шуруповерта?

Многие люди задаются вопросом, какие биты для шуруповерта выбрать. Важно здесь учесть несколько параметров:

Из какого материала были изготовлены насадки. Обычно они изготавливаются из ванадиевой стали. Также можно встретить элементы из ванадий-молибденовой или хром-ванадий-молибденовой стали. Такие биты для шуруповерта не скользят, поэтому шансы стереть рабочую часть снижаются;

Тип работ. Для профессиональной работы лучше всего подойдут биты с торсионной зоной. Они были созданы для людей, которые ожидают повышенной устойчивости к условиям эксплуатации. Они идеально подходят для современных перфораторов.

Размер хвостовика. Хотя наиболее распространенными размерами бит являются 1/4'', 3/8'' и 5/16'', его выбор исходит в зависимости от материала, с которым предстоит работать;

Маркировка. Она содержит информацию о толщине и типе расходника. Размещается она на одной из граней бит. Цифра в маркировке шлицевой биты всегда указывает на ее ширину.

И напоследок - рекомендуется покупать биты и насадки высокого качества от известных брендов, даже если их стоимость выше, чем у стандартных моделей. Такие расходники для шуруповерта отличаются повышенной прочностью и прослужат дольше.