21.10.2022 10:37 Рита Парфенова

Ворог знову обстріляв Харків

Близько пів на одинадцяту ранку в Харкові був ще один «прильот».



Фото з відкритих джерел

Куди прилетіла ворожа ракета, повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Снова бьют по Киевскому району. Предварительно - без разрушений, жертв и пострадавших», - написав він.

Мер Харкова додав, що вранці місто було обстріляне ракетами С-300. Постраждало шестеро людей.