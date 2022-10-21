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21.10.2022  10:37   Рита Парфенова

Ворог знову обстріляв Харків

Близько пів на одинадцяту ранку в Харкові був ще один «прильот».


Фото з відкритих джерел

Куди прилетіла ворожа ракета, повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Снова бьют по Киевскому району. Предварительно - без разрушений, жертв и пострадавших», - написав він.  

Мер Харкова додав, що вранці місто було обстріляне ракетами С-300. Постраждало шестеро людей.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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