Ворог знову обстріляв Харків

Близько пів на одинадцяту ранку в Харкові був ще один «прильот».
Куди прилетіла ворожа ракета, повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Снова бьют по Киевскому району. Предварительно - без разрушений, жертв и пострадавших», - написав він.
Мер Харкова додав, що вранці місто було обстріляне ракетами С-300. Постраждало шестеро людей.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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