У Харкові можна безкоштовно замовити контейнери-бункери КВПВ

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» продовжує вивозити великогабаритні побутові відходи, які збираються у спеціальні контейнери-бункери.
Харків’яни, чиє житло постраждало, можуть безкоштовно замовити контейнери-бункери КВПВ, передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «КВБВ».
У таких випадках час встановлення контейнерів-бункерів визначається спільно з громадянами, які звернулися з таким проханням.
«Ініціатива нашого підприємства для харків'ян, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів окупантів, — можливість безкоштовного замовлення контейнера-бункера, який надається мешканцям багатоповерхових будинків та мешканцям приватного сектору міста Харкова», - повідомив директор підприємства Олексій Артикуленко.
Загалом контейнери-бункери встановлюються у всіх районах міста відповідно до графіка, погодженого з районними адміністраціями.
За час воєнного стану від обстрілів постраждало багато контейнерів-бункерів та євроконтейнерів об’ємом 1,1 куб. м, що належать підприємству. Контейнери-бункери, які менше постраждали в результаті обстрілів, відновлюють, якщо ж це неможливо – замінюють на інші.
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