Ракетний удар по Харкову: відомо про стан простраждалих

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова поранення отримали працівники підприємства.
Про це повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок ракетного удару вранці 21 жовтня по одному з підприємств Харкова поранення отримали шестеро працівників - чотири жінки та двоє чоловіків. Усі вони госпітализовані. Медиуи оцінюють їх стан середньої тяжкості, але загрози життю немає.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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