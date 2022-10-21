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21.10.2022  09:47   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: відомо про стан простраждалих

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова поранення отримали працівники підприємства.

швидка допомога

Про це повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок ракетного удару вранці 21 жовтня по одному з підприємств Харкова поранення отримали шестеро працівників - чотири  жінки та двоє чоловіків. Усі вони госпітализовані. Медиуи оцінюють їх стан середньої тяжкості, але загрози життю немає.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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