21.10.2022 09:47 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: відомо про стан простраждалих

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова поранення отримали працівники підприємства.

Про це повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок ракетного удару вранці 21 жовтня по одному з підприємств Харкова поранення отримали шестеро працівників - чотири жінки та двоє чоловіків. Усі вони госпітализовані. Медиуи оцінюють їх стан середньої тяжкості, але загрози життю немає.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.