Харків на ранок 21 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 на 21 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 жовтня.
Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп‘янському районі області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків.
Загалом за добу з 20 по 21 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язана з веденням бойових дій;
3 – на аварійно-рятувальні роботи;
15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
3 – інших виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 тон води, з якої 41 питної.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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