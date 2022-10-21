21.10.2022 09:31 Рита Парфенова

Харків на ранок 21 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 на 21 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 жовтня.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп‘янському районі області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків.



Загалом за добу з 20 по 21 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язана з веденням бойових дій;

3 – на аварійно-рятувальні роботи;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інших виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 тон води, з якої 41 питної.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.





