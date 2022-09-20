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20.09.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

В Україні дозволили другу бустерну дозу та оновили схему вакцинації

Схему вакцинації від коронавірусу оновили в Україні.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Крім цього, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.
 
Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.  Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
 
Зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу.  Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.
 
Крім цього повідомляється, що дозволено вакцинацію дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Потрібна форма N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.
 
Перелік пунктів та центрів, а також контакти для запису на щеплення можливо знайти за посиланням.
 
Нагадаємо, в Україну доставили партію вакцини від коронавірусу.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, вакцинация
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