20.09.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

В Україні дозволили другу бустерну дозу та оновили схему вакцинації

Схему вакцинації від коронавірусу оновили в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Крім цього, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Крім цього повідомляється, що дозволено вакцинацію дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Потрібна форма N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Перелік пунктів та центрів, а також контакти для запису на щеплення можливо знайти за посиланням

Нагадаємо, в Україну доставили партію вакцини від коронавірусу.